Жара не спадает: подробный прогноз погоды по Киевской области на 23 июня

В Киевской области во вторник, 23 июня, переменная облачность; синоптики прогнозируют дожди ночью, а днём – без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 23 июня по территории Киевской области. Переменная облачность, днем без осадков. Температура по области днем 23–28°С; в Киеве днем 26–28°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +25°С…+27°С; Мироновка +25°С…+27°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С и Вышгород +24°С…+26°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака, покрывавшие небо в Киеве утром, днем исчезнут и до самого вечера уже не появятся. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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