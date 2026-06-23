Жара до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 июня

В Киевской области в среду, 24 июня, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе достигнет +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 24 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, встретив нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня, и небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до вечера. Осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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