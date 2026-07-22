Здесь заключали сделки торговцы со всей Европы: как выглядела Контрактовая ярмарка в Киеве в 1900-х годах. Фото
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Издавна Контрактовая площадь была торговым сердцем Киева, где торговцы со всей Европы заключали сделки. Благодаря фотографии начала 1900-х годов мы можем увидеть, как выглядела зимняя ярмарка.
Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Спрага: в Києві цікаво". За более чем 120 лет это место сохранилось до наших дней практически без изменений.
Что известно
"В начале XX века Контрактовая ярмарка была сердцем торговли в Киеве, где купцы со всей Европы заключали сделки", – говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии можно увидеть зимнюю ярмарку с повозками, лошадьми и людьми в теплой одежде, что отражает оживленную жизнь Подола в 19001905 годах. В наши дни это излюбленное место прогулок гостей и жителей Киева.
Немного истории города
В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.
Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.
Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.
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