Здесь заключали сделки торговцы со всей Европы: как выглядела Контрактовая ярмарка в Киеве в 1900-х годах. Фото

Издавна Контрактовая площадь была торговым сердцем Киева, где торговцы со всей Европы заключали сделки. Благодаря фотографии начала 1900-х годов мы можем увидеть, как выглядела зимняя ярмарка.

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Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Спрага: в Києві цікаво". За более чем 120 лет это место сохранилось до наших дней практически без изменений.

Что известно

"В начале XX века Контрактовая ярмарка была сердцем торговли в Киеве, где купцы со всей Европы заключали сделки", – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно увидеть зимнюю ярмарку с повозками, лошадьми и людьми в теплой одежде, что отражает оживленную жизнь Подола в 19001905 годах. В наши дни это излюбленное место прогулок гостей и жителей Киева.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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