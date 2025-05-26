Защитник Украины вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Артур Коваленко. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Артур Коваленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 ноября 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Черная весть снова в нашей громаде... Артур Коваленко, стрелок – номер обслуги аэромобильного отделения аэромобильного батальона. Погиб 16 ноября 2024 года, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Елизаветовка Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоялась в понедельник, 26 мая, в Броварах. Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Напомним, в Броварах Киевской области в воскресенье, 25 мая, провели в последний путь воина Владимира Клочко. Защитник Украины погиб на Бахмутском направлении, выполняя боевое задание.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из города Украинка Александр Макаренко. Сердце храброго воина остановилось 21 мая.

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