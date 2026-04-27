Заморозки ночью и дождь днем: прогноз погоды по Киевской области на 28 апреля

В Киевской области во вторник, 28 апреля, переменная облачность, местами небольшой дождь. Синоптики предупредили о заморозках ночью, а днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 28 апреля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киевской области и в столице. Ночью в Киеве 28 апреля на поверхности почвы, 29 и 30 апреля в воздухе заморозки 0-2°С. Объявлен I уровень опасности, желтый. Ночью 28, 29 и 30 апреля по области в воздухе заморозки 0-3°С. Объявлен II уровень опасности, оранжевый. Низкая температура будет наносить вред цветущим плодовым деревьям.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

