Заморозки и снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киевской области

В Киевской области 6-10 апреля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Ожидается осадков в виде дождя и снега, а также заморозки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Такие погодные условия могут привести, в частности, к нарушению движения транспорта на дорогах.

"Об изменении погодных условий в Киевской области 6-10 апреля 2025 года. В результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона ожидается усложнение погодных условий", – предупредили в пресс-службе.

Как уточнили в Укргидрометцентре, 6-7 апреля выпадут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и снега (временное образование снежного покрова высотой 3-10 см), на дорогах гололедица. Кроме того, ожидается понижение ночной температуры до заморозков 0-5°С. 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода удержится.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах.

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Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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