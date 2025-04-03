Без осадков и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 апреля

В Киевской области в пятницу, 4 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 4 апреля по территории Киевщины. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 14-19°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 марта утром небо в Киеве будет ясным, и будет оставаться таковым почти весь день, а вечером его затянут тучи. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!