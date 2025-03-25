Задержали, когда перелезал забор: в Киеве мужчина похитил из дома ценный антиквариат. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник пытался вынести из частного дома антикварные статуэтки, но его схватили, когда он перелезал забор, пытаясь скрыться.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним на спецлинию поступило сообщение от наряда полиции охраны о том, что во время выезда на срабатывание тревожной сигнализации в частном доме они задержали мужчину. Злоумышленник пытался скрыться с похищенным имуществом.

"Как выяснили правоохранители, мужчина проник в дом через открытое окно на первом этаже, откуда забрал четыре ценных статуэтки общей стоимостью более 200 тысяч гривен. В момент, когда фигурант перелезал через забор, чтобы покинуть место преступления, его задержали сотрудники полиции охраны, отреагировавшие на срабатывание сигнализации", – добавили в пресс-службе.

Задержанным оказался 36-летний местный житель – у него изъяли похищенное имущество, варежки, нож и газовый баллончик. По факту незаконченного покушения на кражу, соединенную с проникновением в жилье, совершенное в условиях военного положения, начато уголовное производство.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, обокравшего военного на станции метрополитена. Злоумышленник воспользовался моментом и украл у воина стоящую вещь.

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