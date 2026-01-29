Задействовано более 400 единиц спецтехники: в КГГА рассказали, как в Киеве борются с гололедицей и снегопадом. Фото и видео

В Киеве в четверг, 29 января, с гололедицей на дорогах борются около 400 единиц спецтехники. Кроме того, противогололедными средствами, в частности, обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице из-за погоды объявлен I уровень опасности, желтый.

"В столице продолжается противогололедная обработка и расчистка дорог и тротуаров от снега: задействованы 230 единиц спецтехники "Киевавтодора". Первоначально очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что для борьбы с последствиями стихии также задействованы 436 работников в составе 67 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными остановочными средствами, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

Придомовые территории очищают и обрабатывают противогололедными средствами 2833 работника коммунальных управляющих компаний и 83 единицы техники.

В парках и скверах работают "зеленстрои". К уборке снега и обработке участков привлекли 61 единицу техники и 673 работника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в четверг, 29 января, небольшой мокрый снег и дождь, синоптики предупредили о тумане. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

