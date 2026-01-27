Задействовано более 200 единиц спецтехники: в КГГА рассказали, как в Киеве борются с гололедом. Фото и видео

В Киеве во вторник, 27 января, с гололедом на дорогах борются более 200 единиц спецтехники. Кроме того, противогололедными средствами, в частности, обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики работают, не останавливаясь.

Что известно

"В Киеве гололедица: 189 единиц спецтехники "Киевавтодора" обрабатывают проезжие части и тротуары. Первоначально обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе также задействованы 410 работников в составе 61 бригады КК "Киевавтодор" по ручной уборке. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

На придомовых территориях эти работы проводят более 2800 работников коммунальных управляющих компаний и 20 единиц техники. В парках и скверах работают "зеленстроевцы". К уборке и обработке участков привлекли 30 единиц техники и 622 работника.

Добавим, в столице и Киевской области во вторник, 27 января, небольшой мокрый снег и дождь, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе днем 0-5°С мороза.

"Если же остаться дома возможности нет, просим быть максимально внимательными, придерживаться советов, которые помогут избежать травматизма во время гололеда. В случае значительного осложнения погодных условий могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город", – призвали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до конца недели снова вернется настоящая зимняя погода с сильными морозами. В ночь на 2 февраля температура воздуха опустится до -25°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!