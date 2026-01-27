'Арктический' мороз снова ворвется в Киев: когда будет до -25°С

В Киеве до конца недели снова вернется настоящая зимняя погода с сильными морозами. В ночь на 2 февраля температура воздуха опустится до -25°С.

Соответствующую информацию опубликовали порталы Sinoptik и meteo.ua. Зима пока не отступает.

Что рассказали синоптики

Так, в Киев после небольшого периода "плюсовой" температуры снова вернется настоящая зимняя погода с сильными морозами. Уже начиная с пятницы, 30 января, температура воздуха начнет быстро опускаться и в ночь с 1 на 2 февраля столбики термометров опустятся до -20°С.

Стоит добавить, что согласно информации портала meteo.ua, температура воздуха на эти выходные вообще будет почти арктической. Ночью субботы и воскресенья столбики термометров опустятся до -23°С и -25°С соответственно. Однако уже на следующей неделе ожидается резкое потепление.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

