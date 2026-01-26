Гололедица, мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Киеве и области на 26 января

В Киевской области во вторник, 27 января, небольшой мокрый снег и дождь, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе днем 0-5°С мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 27 января по территории Киевской области. Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, по области ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью и днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью и днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киеву. 27 января гололед, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Утренний снег во второй половине дня должен ослабнуть, однако к вечеру может снова набрать силу.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

