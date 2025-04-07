Заблудился на высокогорье заснеженных Карпат: в Прикарпатье спасли туриста из Киева. Фото и видео

Спасатели помогли заблудившемуся в заснеженном высокогорье Карпат туристу. Житель Киева пытался из Верховины Ивано-Франковской области дойти до горы Поп Иван Черногорский, но потерял ориентировку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья. В настоящее время мужчина находится под наблюдением медиков.

По словам спасателей, 6 апреля 9:30 к ним поступило сообщение от коллег из Черновицкой области о том, что турист, три дня назад вышедший из поселка Ворохта в направлении горы Пип Иван Черногорский, потерял ориентировку и нуждается в помощи спасателей.

"Связь с заблудшим поддерживалась, координаты были установлены. Спасатели в телефонном режиме провели с мужчиной инструктаж по безопасности во время дальнейших его действий. Заблудившегося мужчину 1987 года рождения, жителя города Киева, нашли в состоянии общего переохлаждения и обморожения рук", – уточнили в ГСЧС.

Туристу оказали первую медицинскую помощь и провели в село Дземброня Ивано-Франковской области, где передали медикам. Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены 5 горных спасателей поселка Верховина, 2 единицы техники и квадроцикл.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь жителю Киева. 21-летний турист сутки бродил на высокогорье Украинских Карпат.

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