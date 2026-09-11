За 5 млн долларов обещал клиенту закрыть уголовное дело: в Киеве по горячим следам задержали адвоката. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и ГБР задержали в Киеве адвоката, который вымогал деньги за "закрытие" уголовного дела. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 5 млн долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора разоблачила адвоката, который вымогал 5 млн долларов США за содействие в закрытии уголовного производства. Согласно материалам дела, юрист предложил фигуранту по делу о мошенничестве, подделке документов и легализации доходов "решить вопрос" с правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, за 5 млн долларов США адвокат обещал подозреваемому, который в настоящее время находится за границей, использовать собственные связи и влияние для прекращения уголовного преследования.

Кроме того, злоумышленник гарантировал, что в дальнейшем его "клиента" не будут привлекать к ответственности, не объявят в международный розыск и не будут передавать информацию о нем в Интерпол. Кроме того, за вознаграждение он обещал не допустить ареста счетов и имущества фигуранта.

Сотрудники СБУ задержали адвоката в помещении одного из банков в Печерском районе столицы во время получения "аванса" – 3 млн 800 тыс. долларов США. Чтобы замаскировать передачу средств, фигурант заранее заказал в финансовом учреждении аналогичную сумму наличных. Его план заключался в том, чтобы сразу после получения денег заменить их на другие банкноты и затруднить дальнейшее документирование преступления.

"В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, а также других лиц, которые могут быть к нему причастны", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники выманили у несовершеннолетней дочери военнослужащего более 2,5 млн грн родительских сбережений.

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