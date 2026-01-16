За 20 тыс. грн снятие с розыска в ТЦК и бронирование: полицейские Киева разоблачили двух злоумышленников. Фото

Правоохранители Киева разоблачили двух жителей пристоличного региона, которые за вознаграждение обещали военнообязанному снять его с розыска в ТЦК и устроить на критическое предприятие. Свои "услуги" они оценили в 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Дельцам сообщили о подозрении – им грозит уголовная ответственность.

Что известно

"Полицейские установили, что организатором противоправной деятельности был 46-летний житель Киевской области, который привлек к сотрудничеству 27-летнего знакомого, тоже жителя Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники уверяли мужчин призывного возраста в том, что имеют связи с должностными лицами ТЦК и СП на объектах критической инфраструктуры, для получения ими бронирования. По данным следствия, они требовали от призывников 20 тысяч гривен за реализацию сделки.

Правоохранители начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), а злоумышленникам сообщили о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники полиции столицы и СБУ задержали жителя Киевщины, который "помогал" призывникам незаконно покинуть Украину. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 10 тысяч долларов США.

