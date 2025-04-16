Ящики с гранатами, патроны и мины: в Киеве страж порядка и его отец обустроили схрон с оружием на Троещине. Фото и видео
В Деснянском районе Киева двое мужчин обустроили схрон с оружием в гараже. Во время обыска правоохранители изъяли ящики с гранатами, снаряды для минометов и ручные гранатометы.
Об этом сообщили в прессслужбах Киевской городской прокуратуры и Государственного бюро расследований. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
"Работники ДБР при содействии Департамента внутренней безопасности НПУ обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", – рассказали правоохранители.
В одном из гаражей в Деснянском районе города нашли и изъяли:
- более 35 тысяч патронов,
- 6 гранатометов,
- 6 БПЛА,
- 130 гранат,
- 90 ВОГОВ,
- автоматы,
- снайперские винтовки,
- ударно-дистанционные запалы,
- приборы для наблюдения,
- пистолеты, противопехотные мины и т.д.
Отмечается, что владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец. Согласно информации следствия, оружие и боеприпасы вывозились с прифронтовых территорий и зон боевых действий.
По этому факту начато уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков, в частности, стражи порядка нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.
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