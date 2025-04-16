Ящики с гранатами, патроны и мины: в Киеве страж порядка и его отец обустроили схрон с оружием на Троещине. Фото и видео

В Деснянском районе Киева двое мужчин обустроили схрон с оружием в гараже. Во время обыска правоохранители изъяли ящики с гранатами, снаряды для минометов и ручные гранатометы.

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Об этом сообщили в прессслужбах Киевской городской прокуратуры и Государственного бюро расследований. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

"Работники ДБР при содействии Департамента внутренней безопасности НПУ обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", – рассказали правоохранители.

В одном из гаражей в Деснянском районе города нашли и изъяли:

более 35 тысяч патронов,

6 гранатометов,

6 БПЛА,

130 гранат,

90 ВОГОВ,

автоматы,

снайперские винтовки,

ударно-дистанционные запалы,

приборы для наблюдения,

пистолеты, противопехотные мины и т.д.

Отмечается, что владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец. Согласно информации следствия, оружие и боеприпасы вывозились с прифронтовых территорий и зон боевых действий.

По этому факту начато уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков, в частности, стражи порядка нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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