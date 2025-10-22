Выбитые окна и обгоревший фасад: появились кадры последствий атаки РФ на один из районов Киева. Фото и видео

В результате вражеской комбинированной атаки на столицу, которая началась в ночь на 22 октября, произошли пожары в нескольких районах города. Сообщается по меньшей мере о двух погибших, также есть пострадавшие.

В частности, появились фотографии и видео поврежденной многоэтажки в Днепровском районе. На месте происшествия побывал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Сейчас возле дома находятся пожарные. Из-за российского удара в многоэтажке местами выбиты окна и обгоревший фасад.

Около 6 часов утра глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате массированной вражеской атаки возникло возгорание на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки.

"Сейчас устанавливается информация о пострадавших", – написал он.

Впоследствии чиновник сообщил о погибшем в Днепровском районе. Там, по данным OBOZ.UA, сгорела по меньшей мере одна квартира на уровне 4 этажа. Пожар начался около 3 часов ночи.

Ткаченко проинформировал, что в Дарницком районе последствия атаки фиксировались по двум адресам: пожары вспыхнули в жилой многоэтажке и нежилом здании.

Стоит отметить, что в ночь на 22 октября враг бил не только по столице. Под атакой дронами и баллистикой также были Днепр, Каменское, Запорожье, Измаил. Предварительно, оккупанты били по энергетике и инфраструктуре.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 октября, россияне нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре по всей территории Украины. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов и обесточенные участки. Также некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.

