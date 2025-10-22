'Укрзалізниця' заявила о задержках поездов из-за вражеской атаки

Российская террористическая армия нанесла массированные удары по железнодорожной инфраструктуре по всей территории Украины. Вследствие атаки зафиксированы повреждения объектов и обесточенные участки.

Видео дня

Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

Последствия террора

По информации предприятия, враг нанес массированные удары всей территории страны. Это в свою очередь привело к нарушению нормального функционирования железной дороги.

Поезд №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы, который уже был в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка – до двух часов.

Также по измененному маршруту следует поезд №793/794 Черкассы – Киев. Задержка в пути около часа.

Кроме того, в УЗ предупредили, что возможны задержки и изменения в движении пригородных поездов. Пассажиров просят следить за официальными обновлениями.

Напомним, в ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Как писал OBOZ.UA, в энергосистеме Украины уже наблюдался дефицит, электроэнергии не было достаточно, из-за чего действовали графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В то же время масштабные отключения света продолжались на Черниговщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!