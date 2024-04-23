Временами гроза и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 апреля

В Киеве и Киевской области в среду, 24 апреля, дождь, днем местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 24 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями. Дождь, днем местами гроза. Температура по области ночью 5-10°С, днем 12-17°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 24 апреля в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!