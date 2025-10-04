Временами дождь и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 октября

В Киевской области в воскресенье, 5 октября, облачно с прояснениями, согласно прогнозу синоптиков временами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 5 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ночью и утром по области местами туман. Температура по области ночью 6-11°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 13-15°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +13°С... +15°С; Мироновка +12°С... +14°С; Фастов +12°С... +14°С; Яготин +12°С... +14°С; Барышевка +12°С... +14°С; Борисполь +12°С... +14°С и Вышгород +12°С... +14°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночной дождь утром усилится. Во второй половине дня он начнет стихать и ближе к вечеру закончится.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

