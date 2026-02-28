Враг атаковал Киевщину: в КОВА рассказали подробности о последствиях очередного удара РФ по области

В субботу, 28 февраля, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения в одном из районов области.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Сегодня утром враг снова атаковал нашу область ударными дронами. Под ударом оказались населенные пункты Обуховщины. В результате атаки поврежден частный дом, автомобиль и ангарное помещение. К счастью, самое главное – обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты – фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки. В КОВА отметили, что необходимая помощь людям, чье жилье пострадало, будет оказана.

Что предшествовало

В ночь на 28 февраля Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 106 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 105 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую область. Попадание зафиксировано на одной из железнодорожных станций региона: враг попал по электровозу.

