Воздух прогреется до +14°С: синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине 25 марта

В Киевской области во вторник, 25 марта, облачно с прояснениями. Согласно прогрнозу синоптиков воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 25 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью, днем без осадков. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 25 марта в течение всего дня погода будет пасмурной. Дождь будет идти почти весь день. Утром он достигнет величайшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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