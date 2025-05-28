Во время оккупации Киевщины похищал машины украинцев: суд вынес приговор российскому военному. Фото и видео

В Украине, по материалам Службы безопасности Украины, осужден еще военный преступник РФ. Злоумышленник, угрожая убийством, похищал автомобили мирных жителей во время оккупации Киевщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и области. Суд избрал ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

"По материалам Службы безопасности заочный приговор получил российский военный, который причастен к военным преступлениям против гражданского населения во время временной оккупации Киевщины. Речь идет о Расуле Эдиеве – 35-летнем спецназовце Росгвардии", – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в марте 2022 года вооруженный оккупант, угрожая убийством, силой отобрал автомобили жителей оккупированного села Катюжанка Вышгородского района. Российские военные "отдавали предпочтение" внедорожникам.

Пытаясь завести двигатель одного из них, злоумышленник вместе с другим российским военным был зафиксирован камерой видеорегистратора. Кроме того, оккупант забрал у владельцев свидетельства о регистрации автомобилей. А потом в колонне военной техники оккупанты вывезли похищенные машины на территорию Беларуси.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Срок отбывания наказания осужденному будет считаться со дня его фактического задержания.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ предотвратили еще один теракт в Киеве. Для осуществления взрыва спецслужба страны-террориста РФ завербовала подростка, которого подозревают в поджоге авто ВСУ.

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