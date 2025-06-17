Во дворе дома воронка глубиной три метра: в сети показали последствия падения сбитой российской ракеты в Киеве. Фото и видео

В Киеве в одном из районов на месте падения российской ракеты образовалась большая воронка глубиной около трех метров. Кроме того, во дворе дома местные жители нашли обломки сбитого боеприпаса.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

"В Дарницком районе Киева зафиксированы обломки и воронка, оставшиеся после сбивания крылатой ракеты", – рассказал журналист.

На фото и видео нашего корреспондента можно увидеть последствия падения российской ракеты - на месте происшествия образовалась большая воронка – глубиной около трех метров. Кроме того, во дворе домов, которые находятся рядом местные жители находят части боеприпаса, которым страна-террорист пыталась атаковать столицу.

Напомним, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи - вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

Кроме того, в Киеве на столичных Нивках, где одна из российских ракет попала в дом, экстренные службы находят части кассетных боеприпасов, которые направлены на максимальное поражение гражданских. Очередное свидетельство геноцида, который совершает страна-агрессор против украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города.

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