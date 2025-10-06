В сентябре Киев выделил 235 млн грн на усиление системы ПВО города, – Кличко

Киев в сентябре выделил 235 миллионов гривен на усиление системы противовоздушной обороны города. В частности, деньги должны были направить на приобретение дронов-перехватчиков вражеских "Шахедов".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. Столица продолжает усиливать свою способность противодействовать стране-террористу РФ.

Что известно

"В сентябре город выделил 235 млн грн на усиление системы ПВО Киева. В частности, на приобретение военными дронов-перехватчиков вражеских "Шахедов". Сегодня на Совете обороны также обсудим, как реализуется этот вопрос и какая еще помощь нужна от громады Киева", – написал Кличко.

Что предшествовало

В сентябре 2025 года украинские силы противовоздушной обороны сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Больше всего было уничтожено дронов, в том числе разведывательных и ударных, а также немало ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт активно включился в усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Как фигура, широко известная в мире технологий, он начал заниматься разработкой и производством дронов, предназначенных специально для перехвата БПЛА типа Shahed.

