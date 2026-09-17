Вид на устье Лыбиди и Выдубичи с Лысой горы: уникальная фотография Киева 1890-х годов

Несомненно, что Лыбидь – одна из важнейших рек в истории Киева. Благодаря фотографии 1890-х годов мы можем увидеть, каким было её естественное русло на Выдубичах до индустриализации этого района.

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Снимок опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни это место выглядит совсем иначе.

Что известно

"1890-е годы. Вид с Лысой горы на Выдубичи. Очень интересное фото, потому что с той местности фотографий почти нет", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке мы можем увидеть, как выглядели Выдубичи до индустриализации этой местности. А главной и важной деталью фотографии является естественное устье реки Лыбидь. Сейчас большая часть этой исторической водной артерии Киева скрыта под бетоном и коллектором.

Лыбидь — столичная река, правый приток Днепра на территории Киева. Длина – 17,1 км, а площадь бассейна – 67,8 км². Существует мнение, что река Лыбидь получила название в честь сестры легендарных основателей Киева – Кия, Щека и Хорива. Река Лыбидь упоминается в летописях под 968 годом, когда летописец отмечает, что "не бяше лзѣ коня напоити на Лыбеди".

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли видеть речку Лыбидь небольшой, замусоренной и запертой в бетонном русле. Однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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