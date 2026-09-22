Вид на мост Патона и Русановку с холмов Ботанического сада: архивное фото Киева 1980-х годов

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в прошлое и сравнить, как изменился Киев. На снимке Кароля Белицкого 1980-х годов мы можем увидеть мост Патона и Русановку с холмов Ботанического сада.

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Снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Город меняется и развивается.

Что известно

"Вид на мост Патона и Русановку с холмов Ботанического сада. За Днепром хорошо видны новостройки Русановского массива, а справа — РОП (лодочную и катерную станцию). 1980-е годы", — говорится в сообщении.

Благодаря современным технологиям мы можем сравнить, как изменилась эта местность, а особенно Русановка, за около 40 лет.

Мост имени Патона — один из мостов через Днепр в Киеве. Первый в мире цельносварной мост длиной 1543 метра. Непосредственное участие в проектировании и строительстве моста принимал академик Евгений Оскарович Патон, в честь которого и назван этот мост.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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