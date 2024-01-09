Вид на Крещатик и самые дорогие блюда: история и фото легендарного ресторана "Метро" в Киеве

В Киеве над входом на станцию подземки "Хрещатик" ранее работал один из самых дорогих ресторанов столицы – "Метро". Заведение могло принять сразу 1,5 тысячи посетителей и считалось самым популярным в городе.

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Фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. С летней террасы и окон заведения открывался отличный вид на главную улицу столицы.

"Ресторан "Метро" в Киеве над станцией метро "Хрещатик" в 1960-е. После открытия этот ресторан считался самым популярным и дорогим в столице. В заведении было 13 залов и летняя терраса, общая вместимость более 1,5 тысяч человек", – рассказал Степанец.

К сожалению, ресторан закрыли в начале 1990-х годов, а помещение начали арендовать разные брендовые магазины.

Напомним, одним из вариантов увидеть Киев начала ХХ века, кроме фото, есть старые открытки. Они всегда были хорошей возможностью оставить для себя память о столице Украины.

Бульвар Николая Михновского в Киеве проходит в Печерском районе столицы вдоль мест Черная Гора и Зверинец. С самого начала он планировался как часть Кольцевой дороги, которой так не стал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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