История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото

Бульвар Николая Михновского в Киеве проходит в Печерском районе столицы вдоль мест Черная Гора и Зверинец. С самого начала он планировался как часть Кольцевой дороги, которой так не стал.

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Старые фото и история были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво"" в социальной сети Facebook. До 2022 года он назывался Дружбы Народов.

"Бульвар Николая Михновского. Находится в Печерском районе города Киева и берет начало от железнодорожных путей в районе Демеевской площади, и пролегает вдоль местностей Черная Гора и Зверинец к мосту Патона. История этого бульвара начинается в послевоенные годы, в середине ХХ в. Именно тогда власть решила проложить Кольцевую дорогу, частью которой по замыслу проектировщиков и стал бульвар Михновского", – рассказали авторы проекта.

Бульвар появился в конце сороковых годов прошлого века (1945-1948), но назывался он к тому времени Автострадой (Печерская автострада). Над ее строительством, по воспоминаниям старожилов, работало множество пленных немцев.

В 1959 году Печерская автострада сменила название на бульвар Дружбы Народов. Новое название было предоставлено в честь распространенного на территории бывшего советского союза идеологического клише, которое применялось исключительно к странам социалистического лагеря и означало братское сотрудничество и взаимопомощь народов и наций.

В декабре 2022 года киевский совет принял решение переименовать бульвар в честь Николая Михновского, одного из лидеров украинского национального движения конца XIX – начала XX ст.

В настоящее время название "бульвар" сохранилось сугубо символически, поскольку нынешняя шестиполосная магистраль мало напоминает его. В начале своих лет существования бульвар имел, кроме широких тротуаров по бокам, еще один в центре для пешеходов. Вдоль всего бульвара было взорвано большое количество тополей.

Напомним, одним из вариантов увидеть Киев начала ХХ века, кроме фото, есть старые открытки. Они всегда были хорошей возможностью оставить для себя память о столице Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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