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История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
3,3 т.
Бульвар Николая Михновского на старых фото

Бульвар Николая Михновского в Киеве проходит в Печерском районе столицы вдоль мест Черная Гора и Зверинец. С самого начала он планировался как часть Кольцевой дороги, которой так не стал.

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Старые фото и история были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво"" в социальной сети Facebook. До 2022 года он назывался Дружбы Народов.

"Бульвар Николая Михновского. Находится в Печерском районе города Киева и берет начало от железнодорожных путей в районе Демеевской площади, и пролегает вдоль местностей Черная Гора и Зверинец к мосту Патона. История этого бульвара начинается в послевоенные годы, в середине ХХ в. Именно тогда власть решила проложить Кольцевую дорогу, частью которой по замыслу проектировщиков и стал бульвар Михновского", – рассказали авторы проекта.

История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото

Бульвар появился в конце сороковых годов прошлого века (1945-1948), но назывался он к тому времени Автострадой (Печерская автострада). Над ее строительством, по воспоминаниям старожилов, работало множество пленных немцев.

История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото
История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото
История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото

В 1959 году Печерская автострада сменила название на бульвар Дружбы Народов. Новое название было предоставлено в честь распространенного на территории бывшего советского союза идеологического клише, которое применялось исключительно к странам социалистического лагеря и означало братское сотрудничество и взаимопомощь народов и наций.

История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото
История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото

В декабре 2022 года киевский совет принял решение переименовать бульвар в честь Николая Михновского, одного из лидеров украинского национального движения конца XIX – начала XX ст.

История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото
История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото
История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото

В настоящее время название "бульвар" сохранилось сугубо символически, поскольку нынешняя шестиполосная магистраль мало напоминает его. В начале своих лет существования бульвар имел, кроме широких тротуаров по бокам, еще один в центре для пешеходов. Вдоль всего бульвара было взорвано большое количество тополей.

История столичного бульвара, так и не ставшего частью Кольцевой дороги Киева. Архивные фото

Напомним, одним из вариантов увидеть Киев начала ХХ века, кроме фото, есть старые открытки. Они всегда были хорошей возможностью оставить для себя память о столице Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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