"Весна – наиболее динамичная пора": в сети показали "прозрачные" виды Чернобыльской зоны в марте. Фото

В Чернобыльской зоне весна – наиболее динамичное время года и состоит из ряда уникальных периодов. Сейчас ландшафт готовится перейти в зеленый аспект.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Недавно на этой территории было зафиксировано наводнение.

"Весна – наиболее динамичное время года в Заповеднике, состоящее из ряда уникальных периодов. Сейчас идет интересное время, когда снег и лед уже взошли, но зеленый растительный покров еще не доминирует в ландшафте. Так мы можем видеть готовящийся ландшафт перейти в зеленый аспект. Пейзажи выглядят необычно – прозрачные по доминированию желтых, бежевых и коричневых тонов", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения был замечен один из крупнейших пернатых хищников Украины. Орнитологи оценивают отечественную популяцию орлана-белохвоста – а речь идет именно о нем – в 180-200 пар.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году наводнение на водных объектах Чернобыльской зоны началось необычно рано. Однако специалисты надеются, что большая вода создаст благоприятные условия для пойменных экосистем.

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