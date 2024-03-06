В сети показали последствия наводнения в Чернобыльской зоне. Впечатляющие фото

В этом году наводнение на водных объектах Чернобыльской зоны началось необычно рано. Однако специалисты надеются, что большая вода создаст благоприятные условия для пойменных экосистем.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Подтопление территорий фиксировали еще в феврале.

"В этом году весеннее половодье на реки Заповедника пришло необычно рано. Специалисты – гидрологи чаще называют такое увеличение водности "тало-дождевым паводком", распределяя роли в большой воде между снеготаянием и дождями. Однако на малых реках Заповедника это все же – весеннее половодье или половодье, поскольку весомых снегопадов, которые сформировали бы новую волну наводнения, синоптики не ожидают. Такие ранние наводнения наблюдались и раньше, например, в 2014 или уже достаточно далеком 2002 году", – говорится в сообщении.

В Заповеднике добавили, что на реке Уж, протекающей по территории Зоны, затопление заводи началось несколько недель назад, а самый высокий уровень наводнения зафиксирован 24 февраля. Сейчас наблюдаем постепенный спад уровней воды.

В крупнейшей полесской реке Припять вода продолжает прибывать, наполняя при этом старицы и пойменные озера.

"Гидрологи Украинского Гидрометцентра прогнозируют пик половодья в низовьях Припяти несколько выше нормы. Ожидаем, что большая вода создаст благоприятные условия для пойменных экосистем. Весенние воды наполнили и меньшие реки, мелиоративные каналы, оживили полесские болота", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения был замечен один из крупнейших пернатых хищников Украины. Орнитологи оценивают отечественную популяцию орлана-белохвоста – а речь идет именно о нем – в 180-200 пар.

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