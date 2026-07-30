Верный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киева Александр Мамалыга. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Киева Александр Мамалыга. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Деснянской райгосадминистрации. Вечная память и слава Герою!

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"С невыразимой болью сообщаем о тяжелой утрате… Украина потеряла еще одного своего мужественного защитника – Александра Валерьевича Мамалигу, 1998 года рождения", – говорится в сообщении.

Герой был искренним, светлым и чрезвычайно талантливым человеком. Он увлекался танцами, пел, участвовал в театральных постановках ещё во время учебы в колледже, любил спорт – играл в футбол и баскетбол. Его знали как доброго, открытого и жизнерадостного юношу, который умел вдохновлять других.

До начала военной службы работал на металлургическом комбинате "Азовсталь". В апреле 2021 года добровольно поступил на срочную военную службу, которую проходил в составе 107-й реактивной артиллерийской бригады.

С первых дней полномасштабного вторжения Александр без колебаний встал на защиту Украины. До последнего вздоха он оставался верным военной присяге, мужественно выполнял свой воинский долг и преданно защищал родную землю.

"В скорби остались жена, отец, родная сестра с семьёй, многочисленные друзья и побратимы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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