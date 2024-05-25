Венки и одежда князей: в столице в честь Дня Киева переодели малышей-основателей города. Фото

В столице в честь Дня Киева переодели скульптуры маленьких основателей города Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. На этот раз они получили образы самих себя – киевских князей.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры можно увидеть на Почтовой площади города.

"Дорогие друзья с днем нашего любимого Киева! Традиционно переодели малышей-основателей Киева! В этот раз в образы самих себя, киевских князей! Всех поздравляем!", – рассказал Журавель.

Скульптор добавил, что одежду князей сшила его жена – Екатерина, а травы и цветы для венков собирались на Замковище на Куреневке.

Напомним, впервые День Киева официально был отмечен в 1982 году. В сети показали архивные фото того, как проходил этот праздник в столице Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ежегодно в последнее воскресенье мая, которое в этот раз приходится на 26-е, в столице отмечают День Киева. В этом году, как и в прошлом, в столице в условиях военного положения не предусмотрено проведение масштабных мероприятий, однако киевлян и гостей столицы приглашают посетить несколько интересных мероприятий и локаций.

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