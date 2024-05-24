Онлайн-пробег, мастер-классы и праздничный концерт: куда пойти на День Киева 2024

Ежегодно в последнее воскресенье мая, которое в этот раз приходится на 26 мая, в столице будут отмечать День Киева. В этом году, как и в прошлом, в столице в условиях военного положения не предусмотрено проведение масштабных мероприятий, однако киевлян и гостей столицы приглашают посетить несколько интересных мероприятий и локаций.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Официально этот праздник был введен в 1982-м году.

Так, на день Киева, согласно информации КГГА, для гостей и жителей столицы проводятся несколько интересных мероприятий. В частности, 26 мая – ко Дню Киева мастер-класс по рисованию от Богданы Пислар в рамках выставки "Киев ночью" в музее истории города Киева.

Кроме того, в Музее "Усадьба на Кудрявке" 25 мая ко Дню Киева проведут мастер-классы "Киевские каштаны" (из соленого теста).

До 10 июня в честь праздника действует выставка художественных работ и открыток "Киев мир неповторимый". Из фондов Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

Также 25, 26 мая можно посетить концерт классической музыки от Национальной филармонии Украины. Чтобы увидеть полный список мероприятий, перейдите по ссылке.

Следует добавить, что ко Дню Киева работники районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений КО "Киевзеленстрой" создали цветочные композиции по мотивам произведений украинских художников. Речь идет как о картинах известных художников, так и об отдельных узорах. Увидеть невероятную красоту на разных локациях столицы: адреса.

Стоит добавить, при поддержке Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации 26 мая состоится 31-й ежегодный благотворительный "Пробег под каштанами". В связи с условиями военного положения в Украине участники не будут собираться на единой локации и в одно время. Ради безопасности его проведут в онлайн-формате.

Кроме того, можно увидеть праздничный концерт Павла Зиброва и группы KOLABA будет проходить на территории Экспоцентра Украины (ВДНХ).

Как сообщал OBOZ.UA, примечательно, что впервые День Киева официально был отмечен в 1982 году. В сети показали архивные фото того, как проходил этот праздник в столице Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!