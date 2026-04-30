Важнейшее сооружение Печерска: как выглядела утраченная ныне пожарная часть в центре Киева. Архивные фото

В центре Киева в 1887 году построили пожарную часть "Дворцового полицейского участка". Долгое время это было одно из важнейших тогда сооружений печерских Липок, которое служило главным наблюдательным пунктом района.

Уникальные снимки и историю опубликовали Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". К сожалению, она не сохранилась до наших дней.

"На месте современной гостиницы "Киев" когда-то возвышалось одно из важнейших сооружений Липок – пожарная часть Дворцового полицейского участка. Ее построили в 1887 году по проекту выдающегося архитектора Владимира Николаева на углу тогдашних Александровской и Екатерининской улиц (ныне это перекресток Грушевского и Липской)", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, самой интересной деталью здания была восьмигранная пожарная каланча. В те времена она служила главным наблюдательным пунктом района. Если где-то в городе вспыхивал огонь, на башне запускали специальные сигнальные воздушные шары.

Эта пожарная часть простояла более 80 лет, пережив смену эпох и две мировые войны. К сожалению, в 1968 году ее решили снести. На освободившемся участке началось строительство многоэтажной гостиницы "Киев", которую мы видим там и сегодня.

