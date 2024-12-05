В зоопарке Киева произошло пополнение в семье редких краснокнижных розовых пеликанов. Фото и видео

В Киевском зоопарке произошло пополнение в семье редких краснокнижных розовых пеликанов. На свет появилось сразу трое птенцов, покрытых сереньким пушком и пока не умеющих плавать.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"В этом году нашим орнитологам удалось вывести и вырастить птенец редкого краснокнижного розового пеликана. Но это было только удачное начало! Сегодня мы с гордостью знакомим вас с новым пополнением пеликанской семьи. Благодаря самым современным европейским подходам и упорному труду сотрудников отдела птиц КиевЗоо в Украине появился уникальный выводок из трех птенцов", – говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, эти птицы очень капризны и сложны в разведении. Они еще по-детски неловки и покрыты сереньким пушком, и даже не умеют плавать. Но буквально через несколько месяцев они станут невероятными и величественными розовыми красавцами – одними из самых больших и ярких птиц украинской фауны.

Главной составляющей рациона птенцов является свежая речная рыбка, которой каждый пеликанчик съедает аж 1,5 кг в сутки. А найти пернатых малышей можно в Зимнем птичнике на нижнем парке КиевЗоо.

"Из более 400 членов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) 109 заведений содержат розовых пеликанов. В этом году только 12 заведениям удалось получить потомство этой редкой птицы. В зооколлекции Киевского зоопарка содержится сразу 2 вида пеликанов – розовый и кудрявый, что делает наш зоопарк уникальным среди природо-защитных заведений", – резюмировали в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке наконец-то можно познакомиться с новым жителем – рысью по имени Степан. Животное долгих пять лет жило в ужасных условиях – в тесных клетках ресторанов, кафе и частных домов.

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