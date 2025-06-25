В знак благодарности воинам теробороны: в Киеве на Оболони Виталий Кличко открыл новый артобъект. Фото

В Оболонском районе Киева появился новый артобъект. Он создан в знак благодарности воинам территориальной обороны города, которые стали на защиту нашего государства в начале полномасштабного вторжения РФ.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он находится вблизи станции метро "Героев Днепра".

"Открыли на Оболони артобъект, созданный и установленный в знак благодарности воинам территориальной обороны – киевлянам, которые стали на защиту столицы и Украины в начале полномасштабного вторжения России", – рассказал Кличко.

Мэр отметил, что идея скульптурной композиции "Осознание " - помочь осмыслить внутренние изменения, через которые прошел каждый украинец после начала широкомасштабной войны. От шока и растерянности к решимости, силе и единению. Первыми решимость проявили именно те, кто вступил в ряды теробороны, чтобы защищать свой город.

Кличко отметил, что объект расположен в северной части столицы неслучайно – именно на севере в феврале 2022-го украинская армия, в частности бригады ТрО, сдерживали натиск армии России, которая рвалась в Киев.

"Проект реализовала компания ОККО в рамках инициативы "ОКО за ОКО", которую воплощает совместно с фондом компетентной помощи армии "Вернись живым". В мероприятии приняли участие военнослужащие, которые встали на защиту Киева. Большая им благодарность! Минутой молчания почтили память погибших Героев", – резюмировал городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал военным очередную партию помощи от общины столицы. Защитники Украины получили, в частности, FPV-дроны различных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!