Дроны и системы РЭБ: Виталий Кличко передал военным на фронт очередную партию помощи от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал военным очередную партию помощи от общины столицы. Защитники Украины получили, в частности, FPV-дроны различных типов.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности.

"Община столицы продолжает помогать военным, которые защищают Украину на самых горячих направлениях фронта. Бойцам 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев передал еще 1800 FPV-дронов различных типов. До этого, с начала года, защитники 72-й получили от Киева 2200 FPV-дронов. Вместе с сегодняшними это уже 4000 БпЛА", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что с начала 2025-го из городского бюджета 72-й бригаде столица выделила 79 млн грн – эти средства были направлены на оснащение и насущные потребности военных.

Очередную партию помощи также получили и защитники 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" – 500 FPV-дронов различных типов, 3 разведывательных БпЛА, 50 систем РЭБ (в частности, машинных и окопных) и комплектующие к ним, и средства связи. За эти почти полгода из бюджета столицы на нужды полка выделили 50 млн грн.

"Всего с начала года от громады отправили на передовую, в частности, более 20 тысяч БпЛА различных типов. В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Помогать нашим военным продолжим и в дальнейшем! Слава Украине и ее Героям!", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые находятся на ротации, а также восстанавливаются после ранений.

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