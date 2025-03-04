В центре Киева во время движения загорелась легковушка. Подробности ЧП и видео

В центре Киева во вторник, 4 марта, во время движения загорелась легковушка. Происшествие произошло на перекрестке улиц Павла Скоропадского и Саксаганского

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения огня установят правоохранители.

"В столице на перекрестке Скоропадского и Саксаганского горит автомобиль", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как пылает машина – судя по всему восстановлению или ремонту она не подлежит. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые потушили пожар.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 12 февраля, во время движения загорелся троллейбус. Событие произошло на Наводнической площади.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в четверг, 27 февраля, возник пожар на территории станции технического обслуживания. Спасатели тушили огонь на площади около 300 квадратных метров.

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