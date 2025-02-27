В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: столб черного дыма виден в соседних районах. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в четверг, 27 февраля, возник пожар на территории станции технического обслуживания. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, спасатели тушат огонь на площади около 300 квадратных метров.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Серьезный пожар на Павла Усенко – пылает СТО. Дым виден из соседних районов", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть последствия происшествия. Непосредственно рядом с местом возгорания расположен автосалон – есть ли угроза для машин на его территории, пока неизвестно. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. Из собственных источников стало известно, что спасатели тушат огонь на площади около 300 квадратных метров.

В пресс-службе "Киевпастранса" добавили, что из-за пожара задерживается движение трамваев № 8, 22, 27, 29, 32, 33.

Напомним, в Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в среду, 12 февраля, во время движения загорелся троллейбус. Событие произошло на Наводницкой площади.

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