В центре Киева в многоэтажке оборвался лифт с человеком внутри. Фото

В Шевченковском районе Киева в многоэтажном доме оборвался лифт. В момент чрезвычайного происшествия, произошедшего на улице Сечевых Стрельцов, в кабине находился человек.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства ЧП установят специалисты.

"На Сечевых Стрельцах лифт с человеком оборвался между этажами. Кабина сначала остановилась на шестом этаже, а затем резко упала ко второму. Внутрь попали камни", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть последствия ЧП, в том числе камни на крыше лифта. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Голосеевском районе Киева подросток вместе с собаками застрял в лифте многоэтажки. Чтобы помочь юному жителю столицы, который три часа просидел в железной ловушке, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря 2024 года спасатели выезжали по вызову в Киеве из-за того, что во время отключений света в лифтах многоэтажки застряли люди. Всего уволили шесть человек, среди которых двое младенцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!