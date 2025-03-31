В Киеве подросток три часа просидел в лифте вместе со своими собаками. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева подросток вместе с собаками застрял в лифте многоэтажки. Чтобы помочь юному жителю столицы, который три часа просидел в железной ловушке, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАСС "Киевская служба спасения". Сейчас парню ничего не угрожает.

По словам спасателей, в понедельник, 31 марта, в 2:00 они получили сообщение о том, что на улице Васильковской в лифте многоэтажного дома уже почти три часа находится подросток вместе с двумя своими собаками.

"Спасатели первого аварийно-спасательного взвода (АСВ) оперативно выехали на место происшествия. С помощью специнструмента помогли парню, застрявшему в лифте между шестым и седьмым этажами, освободиться из лифтовой ловушки вместе с домашними любимцами", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 16 декабря, спасатели выезжали по вызову в Киеве из-за того, что во время отключений света в лифтах многоэтажки застряли люди. Всего освободили шесть человек, среди которых двое младенцев.

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