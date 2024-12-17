В Киеве в лифтах многоэтажки застряло сразу шесть человек, в том числе двое младенцев. Фото и подробности

В понедельник, 16 декабря, спасатели выезжали по вызову в Киеве из-за того, что во время отключений света в лифтах многоэтажки застряли люди. В общей сложности было уволено уволили шесть человек, в том числе двоих младенцев.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Событие произошло в Дарницком районе на проспекте Петра Григоренко.

По словам спасателей, 16 декабря около 16:00 к ним поступило сообщение о том, что в лифте многоэтажного дома застряли люди из-за отключения электроэнергии.

"Спасатели первого аварийно-спасательного взвода (АРВ) коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) оперативно выехали на место происшествия. Оказалось, что в помощи нуждаются сразу в двух лифтовых кабинах обесточенного дома. С помощью специнструментов спасатели деблокировали двери обоих лифтов и высвободили шесть человек, среди которых были двое младенцев и пятилетний ребенок", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в лифтовой кабине застрял несовершеннолетний парень. Чтобы уволить подростка из "ловушки", на место вызвали спасателей.

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