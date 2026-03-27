Ford и White: как выглядел автосалон американских авто в центре Киева в 1913 году. Архивное фото

Киев никогда не отставал от развития прогресса – это, в частности, касалось и автотранспорта. Более того, в начале 1910-х годов в самом центре города работал салон, где можно было приобрести настоящие американские автомобили – фирм Ford и White.

Архивные снимки были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". К сожалению, до наших дней это здание не сохранилось.

"Автосалон Ford в Киеве. 1913 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что салон по продаже автомобилей находился в двухэтажном здании. Кроме машин марки Ford, потенциальные покупатели также имели возможность приобрести автомобили еще одной американской фирмы – White Motor Company.

Стоит добавить, что согласно информации, размещенной на портале "Клуб коренного киевлянина", этот автосалон находился в самом центре Киева – на нынешней улице Богдана Хмельницкого (тогда улица Фундуклеевская – была названа в честь Ивана Фундуклея, киевского губернатора XIX века, который активно способствовал развитию города).

Река Лыбедь является неотъемлемой частью истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мало кто знает, что в 1916 году ее берега были плотно застроены частными домами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском парке Киева сохранился путь, которому уже около 200 лет. "Танковая дорога", а речь идет именно о ней, пролегает вдоль живописного леса и, по неподтвержденным данным, ранее использовалась для подъема военной техники и оборудования.

