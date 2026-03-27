Верховный Суд разрешил тянуть со сносом незаконного ресторана в парке: опубликовано решение

Кассационный гражданский суд (председательствующая судья Светлана Карпенко) в составе Верховного Суда частично удовлетворил иск сына бывшего начальника милиции Святошинского района Киева Анатолия Миколайца Дмитрия. "Служители Фемиды" решили временно приостановить исполнение решения судей предыдущих инстанций по сносу незаконного ресторана в Национальном парке "Голосеевский".

Об этом говорится в опубликованном постановлении по делу №759/2826/23. Именно после серии публикаций OBOZ.UA Святошинская окружная прокуратура города Киева подала иск против Миколайца и защитила собственность государства. Дмитрий Миколаец проиграл суд первой и апелляционной инстанции, а еще в сентябре прошлого года подал иск в Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.

16 марта 2026-го он подал заявление в Кассационный гражданский суд (КЦС) с просьбой остановить исполнение решения Святошинского районного суда в Киеве по делу № 759/2826/23. Как говорится в материалах постановления, государственный исполнитель направил Миколайцу требование от 10 марта 2026 года № 79322985/25 снести "объект самовольного строительства" (незаконный ресторан в парке).

Миколаец в кассационном суде (последняя инстанция) пытается отменить решение, которым его обязали вернуть землю, которой он (а также еще десятком участков в Киеве) незаконно пользуется, а все незаконные здания убрать. Кассационный гражданский суд решил, что пока они будут рассматривать дело, исполнение решения суда низшей инстанции надо приостановить.

"С учетом предмета спора, содержания судебных решений по делу и предоставленного доказательства исполнения судебного решения в соответствующей части, кассационный суд пришел к выводу о приостановлении исполнения решения Святошинского районного суда города Киева", – говорится в постановлении.

Стоит отметить, что такое решение Кассационного гражданского суда никак не подтверждает, что есть основания для отмены решения о сносе незаконного ресторана. Кассационный суд само дело по сути еще не рассмотрел, при том OBOZ.UA надеется, что КЦС также примет решение в пользу общины.

Все факты уже установлены

Уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" на ул. Украинского Возрождения, 2/1 (бывшая ул. Бударина) работает незаконный ресторан. Этот объект, как и еще полтора десятка объектов в Святошинском районе Киева, сын экс-милиционера Дмитрий Миколаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027.

С 2014 года этот населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Оттуда нам ответили, что данных о таком решении нет. А в Едином реестре судебных решений его тоже нет.

этот населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Более того, из Соломенской окружной прокуратуры Киева поступила копия электронного письма, в котором судья Брянского городского суда Луганской области Снегирев заявил, что им решение, которым воспользовался Миколаец, никогда не выносилось, подпись, содержащая указанный документ - поддельная.

Из полутора десятков объектов Миколаец-младший передал один, который расположен в Голосеевском парке, компании ООО "Уют и Ко", единственным владельцем которой был его отец Анатолий Миколаец. Когда рестораном заинтересовались журналисты, правоохранители, то ООО переписали на некоего Алексея Львовича Тимошенко.

Якобы по решению Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г. (который имеет признаки поддельного) сыну Анатолия Миколайца Дмитрию перешло полтора десятка объектов.

Также в суде слушается дело и относительно незаконного супермаркета с автостоянкой на той же ул. Украинского Возрождения (бывшая Бударина), 3, недалеко от парка. Там должны были построить доступное жилье, землю под которое Киевсовет отвел еще в 2011 году. Однако семья бывшего милиционера открыла там супермаркет.

Также следует напомнить, что Анатолий Миколаец был помощником народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Михаила Новикова, с которым они являются кумовьями.

Семья Миколаец использует судебную систему для того, чтобы как можно дольше незаконно пользоваться землей, которая должна принадлежать киевской общине. На самом деле незаконный ресторан фактически ставит под сомнение эффективность и справедливость судебной системы. Подобные ситуации подрывают доверие общества к принципу верховенства права и демонстрируют возможность злоупотребления.