У украинцев могут возникнуть проблемы с начислением пенсий: о чем нужно знать

Во избежание проблем с зачислением страхового стажа для расчета пенсии, украинцы должны оцифровать данные из своих бумажных трудовых книжек до июня 2026-го. Прежде всего речь идет о данных до 2004 года, которые хранились только в бумажном виде. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал советы, на что нужно обратить внимание.

Видео дня

Перед сканированием документов крайне важно провести их предварительный аудит и исправить возможные ошибки и только тогда оцифровать их. Практические советы по оцифровке трудовой опубликовало главное управление ПФУ в Волынской области в Facebook.

Что нужно проверить:

На первой странице трудовой:

фамилия, имя и отчество – они должны быть указаны полностью, без сокращения;

при изменении фамилии – прежнюю фамилию нужно зачеркнуть одной чертой и рядом записать новую;

внутренняя сторона обложки – обязательно должна быть указана информация о документе, на основании которого исправлена запись, его реквизиты, номер и дата выдачи. Эта информация должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью.

Также обязательно нужно проверить:

дату рождения;

подпись владельца трудовой книжки;

подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек на предприятии;

наличие печати предприятия (или отдела кадров), на котором заполнялась трудовая книжка;

Следующим шагом нужно проверить всю информацию о записи принятия/увольнения в разделе "Сведения о работе":

в записях должна указываться дата начала выполнения работы;

полное наименование предприятия, организации или учреждения;

название должности или профессии;

номера и даты приказов о приеме/увольнении;

если за время работы название предприятия менялось, то отдельной строкой должна быть сделана запись о переименовании с указанием распорядительного акта, его даты и номера;

записи об увольнении или переводе должны быть осуществлены в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью закона;

записи об увольнении должны быть заверены печатью.

Если вы не обнаружили ошибок, заявление для оцифровки сведений о трудовой деятельности можно подать через веб-портал ПФУ(https://portal.pfu.gov.ua). Для этого нужно предоставить сканкопии следующих документов:

трудовая книжка;

документы о получении образования;

военнообязанным – военный билет;

женщинам – свидетельство о рождении ребенка;

трудовые договора;

справки о периодах работы при отсутствии трудовой книжки.

Как проверить, оцифрована ли трудовая?

Также ПФУ напомнило, где люди, с застрахованным стажем, могут увидеть свою электронную трудовую книжку:

в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда;

в мобильном приложении "Пенсионный фонд". Для этого в левом боковом меню нужно выбрать пункт "Электронная трудовая книжка". Затем нажать кнопку "Данные ЕТК" и выбрать вкладку "Оцифрованная ЕТК". Во вкладке "Скан-копии трудовой книжки" должны быть все сканы документов, которые были предоставлены для оцифровки периодов трудовой деятельности.

Для чего нужна оцифровка трудовой книжки

Если не оцифровать свою трудовую книжку, могут возникнуть проблемы. Они коснутся зачисления страхового стажа и назначения пенсии.

Речь идет прежде всего о данных до 2004 года, которые хранились только в бумажном виде. Их необходимо внести в электронную систему Пенсионного фонда. После 2004 года стаж автоматически учитывается по данным реестров.

Если этого не сделать, стаж формально не исчезнет, но могут возникнуть последствия:

выход на пенсию позже (в 63 или 65 лет);

или даже риск не получить пенсию вовремя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!