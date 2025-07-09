В центре Киева произошел масштабный пожар: бойцы ГСЧС спасли трех человек. Подробности и фото

В Печерском районе Киева во вторник, 8 июля, произошел пожар в 4-этажном доме на площади 100 квадратных метров. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 8 июля в 18:09 к ним поступило сообщение о пожаре в Печерском районе на улице Рогнединской.

"Произошло возгорание на 3-м этаже 4-х этажного дома. Во время тушения пожара спасены 3 человека с верхних этажей с помощью автолестницы и передали медикам. Один человек обратился к медикам с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, и после осмотра от госпитализации отказалась", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в 20:06 пожар был локализован на площади 100 кв. м., а в 20:46 – окончательно ликвидирован.

Напомним, в Шевченковском районе Киева произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного как Центральный ЗАГС). Над местом инцидента поднимался густой черный дым минимум на высоту 20 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 2 июня, произошел пожар в ТРЦ DREAM yellow. В одном из помещений загорелись мусорные баки.

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