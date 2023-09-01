В центре Киева на улице со странным названием Фундуклеевская была своя "Швейцария". История и архивные фото

Улица Богдана Хмельницкого в центре Киева возникла в 1830-е годы. Какое-то время она называлась Фундуклеевской, а проживавшие на ней студенты-медики называли эту местность "Швейцарией".

Видео дня

История и архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, время и Вторая мировая войны повлияли на внешний вид этой локации.

"Улица со странным названием Фундуклеевская. Сейчас Богдана Хмельницкого, ведет свое начало от Крещатика и, преодолевая естественные подъемы и спуски, упирается в улицу Олеся Гончара. Сначала она называлась Кадетской из-за строительства на ней Кадетского корпуса. Но в 1869 году она была переименована в Фундуклеевскую – в честь губернатора Киева Фундуклеева Ивана Ивановича", – рассказали авторы проекта.

Застройка этой улицы началась в 30-х годах XIX века, в связи с новым генеральным планом Киева, а также строительством университета. В октябре 1856 года был построен городской театр (второй в городе – первый находился на Конной площади), но в феврале 1896 года в результате пожара он полностью сгорел. Сейчас на том же месте стоит шедевр французского ренессанса – Театр оперы и балета, построенный в 1901 году.

В верхней части улицы напротив Анатомического музея (ныне Медицинский музей), в небольших домиках, разбросанных по оврагам и склонам, снимали комнаты преимущественно студенты-медики. Они называли эту местность "Швейцарией".

В 1859 году на деньги вышеупомянутого губернатора Фундуклеева было построено два каменных дома, в которых разместилась женская "Фундуклеевская гимназия". Через 15 лет, в 1874 году, построили цирк, а с 1877 в нем разместились гостиницу "Лион" и театр Бергонье (ныне – театр им. Леси Украинки).

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!