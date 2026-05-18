В центре Киева на Печерске произошел пожар в одном из лицеев. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева произошел пожар в одном из лицеев. Спасатели потушили огонь, который возник в перекрытии между 2 и 3 этажами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в понедельник, 18 мая, в 7:29 к ним поступило сообщение о пожаре в Печерском районе на улице Круглоуниверситетской.

"Горело перекрытие между 2 и 3 этажами в одном из лицеев. В 9:16 возгорание было ликвидировано на площади 5 квадратных метров", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС Киева добавили, что, к счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

