В Киеве во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Видео

В Подольском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Горящий общественный транспорт потушили совместными усилиями правоохранителей и спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Причину возникновения пожара установят специалисты.

Что известно

"Патрулируя в Подольском районе, напарники Никита Катасонов и Алексей Трипядько заметили, что во время движения из троллейбуса идет густой дым. Инспекторы оперативно остановили транспортное средство, вывели из него пассажиров на безопасное расстояние, ограничили движение автомобилей и вызвали спасателей", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что инспекторы, воспользовавшись огнетушителями, сдерживали огонь до приезда спасателей. К счастью, в результате пожара пострадавших нет.

